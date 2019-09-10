Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız

10.09.2019 11:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya davetiyle ilgili gazetecilerin "Gidecek misiniz?" sorusuna, "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız." şeklinde konuştu.

"İŞBİRLİĞİNE ÜLKEMİZİN HER KADEMESİNDE İHTİYAÇ VAR"



İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ankara'ya gidecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin, büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki. Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak, set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Davetle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının söz konusu davete katılacağını belirtmişti.