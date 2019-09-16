Ekrem İmamoğlu'ndan "Biz tatil yapmadık" afişiyle tepki çeken belediye başkanına destek

16.09.2019 07:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki Çankaya İlçe Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaptırdığı bir afişe gelen tepkilere isyan etti.

TAŞDELEN: İMAMOĞLU CANDIR

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medyadan kendisinin hazırlattığı afişte bulunan "Biz tatil yapmadık" yazısı için gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

Taşdelen, "Her yıl yaz etkinliklerimizi anlatmak için astığımız afişi, öküz altında buzağı arayan fitneciler diline dolamış… O afişin @ekrem_imamoglu başkanımızla ilgisi, alakası olmadığı gibi, kimse de bizi aramadı. Fitnenizde boğulun, @ekrem_imamoglu candır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN DESTEK: BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ CANDIR

Taşdelen'e gelen tepkilere dayanamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destek için, "Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçelerinden Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bir afişi gündem olmuştu. Taşdelen'in "Biz tatil yapmadık" başlığıyla dikkat çeken afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu belirtiliyordu.

Afiş, seçimlerden bir süre sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanmış ve büyük tepki çekmişti. Söz konusu afiş, ilçedeki reklam panolarından apar topar kaldırılmıştı.