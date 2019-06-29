Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti

23 Haziran'da yenilen seçimlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yazar Ahmet Ümit'in belgesele uyarlanan Merhaba Güzel Vatanım'ın setine gitti. İmamoğlu, sette yönetmen koltuğuna da oturdu.

AHMET ÜMİT VE NAZIM HİKMET'İ BULUŞTURAN PROJE

Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı Merhaba Güzel Vatanım'ın yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler'in; Ahmet Ümit'i ise genç oyuncu Serkan Altıntaş'ın canlandıracağı projenin Kasım 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. Belgeselin çekimleri Bursa, Gaziantep ve Moskova'da yapılırken, İstanbul çekimleri devam ediyor.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Çekimlerin yapıldığı seti ziyaret eden İmamoğlu, orada çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından şu notla yayınladı: "Yönetmen koltuğuna da oturduk. Ahmet Ümit'in yazdığı Cengiz Özkarabekir'in yönettiği Merhaba Güzel Vatanım'ın setine misafir olduk. Şair Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit'in hayatlarının fırtınalı yıllarını ve Moskova günlerini anlatan belgeseli sabırsızlıkla bekliyorum."