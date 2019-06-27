Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den mazbatasını teslim aldı. Sosyal medya kullanıcılarından art arda paylaşımlar geldi.
23 Haziran İstanbul seçimlerinde zafere ulaşan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuve partililer eşlik etti.
SOSYAL MEDYA SALLANDI
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması sonrasında sosyal medya kullanıcıları da gelişme ile ilgili yorumlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
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