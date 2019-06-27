Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı

23 Haziran İstanbul seçimlerinde zafere ulaşan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuve partililer eşlik etti.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması sonrasında sosyal medya kullanıcıları da gelişme ile ilgili yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;