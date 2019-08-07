Ekrem İmamoğlu, Kaz Dağları için Kanada Büyükelçisi ile görüştü

07.08.2019 07:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanadalı şirketin Çanakkale'de Kaz Dağları yakınlarında bulunan Kirazlı köyüne yapmak istediği altın madeniyle ilgili olarak Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile görüştüğünü söyledi.

İBB'nin binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Chris Cooter ile yaptığı görüşmeyle ilişkin detayları paylaştı.

KANADILAR DA SÜRECİ TAKİP EDİYOR

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İşin içerisinde bir Kanadalı bir firma olunca, geçenlerde beni ziyaretinde çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisi sayın Chris Cooter'ı arayıp gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu. Kendileri de süreci takip ettiklerini iletti. Kanada devletini direkt ilgilendiren bir husus olmasa da, anladım ki Sayın büyükelçi süreci gün gün takip ediyor."

(Ortada) Kanada Büyükelçisi Chris Cooter

EDİNDİĞİ BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

Kendilerinde çok farklı bilgiler, detaylar varsa, şeffaflık içinde kamuoyuna bilgilerin aktarılmasını istediğini söyleyen İmamoğlu, "Aynı zamanda Orman Bakanlığının da bir açıklama yapması gerektiğini ciddi anlamda düşünüyorum. İstanbul'dan kaygıyla, en doğru şekilde sonlanmasını istediğimiz durum olarak devam ediyor. Zira kaybettiğimiz ağaçlar, doğaya verilen zarar, dünyaya verilen zarardır. Sadece ülkemize değil. Sayın büyükelçi beni ilgiyle dinledi. Bilgiler ulaştığında da benimle paylaşacağını aktardı" şeklinde konuştu" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

NE OLMUŞTU?

45 bin ağacın kesilebileceğini belirten ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold'un faaliyetler için 195 bin ağaç kestiği öne sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca arama faaliyetlerinin Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türev bir madde kullanılmamaktadır" ifadeler yer almıştı.

Kaz Dağları'nda doğa katliamı olduğunu savunan vatandaşlar da Türkiye'nin birçok yerinden Çanakkale'ye giderek eylem gerçekleştirmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirmişti. Yöneticileri de süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştiren Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var" ifadelerini kullanmıştı.