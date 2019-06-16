Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayını sosyal medyayı salladı! İlk yankılar ortaya çıktı

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi öncesi adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 17'si ortak soru 3'er tanesi adaya özel soru olmak üzere 20 soruya yanıt veriyor.

İLK YANKILARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki tarihi ortak yayının sosyal medyada ilk yankıları ortaya çıkmaya başladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun canlı yayında rahat olduğunu Binali Yıldırım'ın ise gergin olduğunu aktardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir sosyal medya kullanıcısı programla ilgili, "Ekrem İmamoğlu, yayına çok iyi hazırlanmış." yorumunu yaptı. Binali Yıldırım'ı destekleyen bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yılların tecrübeli siyasetçisi Yıldırım bana göre daha güzel cevaplar verdi." ifadlerini kullandı.