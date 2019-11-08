Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım

08.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimleri için "3 ayda 2 seçim kazanmış bir belediye başkanıyım. Alkışlanacak bir şey mi, emin değilim, ama sonuç öyle" dedi. İmamoğlu sözlerinin devamında "Demokrat olma konusunda, dünyadaki her belediye başkanıyla da yarışmayı kendime hedef olarak bu akşam koymuş olduğumu sizlere duyurmak istiyorum" dedi.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıldönümü etkinlikleri için davetli olarak Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD Berlin ve Mercator Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

Seçim kampanyasında sık sık İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olarak anılmak istediğini anlatan İmamoğlu, bu iddiasında çıtayı yükseltti. İmamoğlu, "Bu kavramla hem böyle olmak isterim ama Berlin'de şu cesareti kendimde hissettim: Demokrat olma konusunda, dünyadaki her belediye başkanıyla da yarışmayı kendime hedef olarak bu akşam koymuş olduğumu sizlere duyurmak istiyorum" dedi.

23 Haziran seçimlerinin, İstanbul için yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul'daki enerjinin, Türkiye'ye de yansıyacağını, bunun da Türkiye-Avrupa ilişkilerine olumlu etkiler yapacağını vurguladı.

"3 AYDA 2 SEÇİM KAZANMIŞ BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Türkiye ve Almanya arasında tarihi, siyasi ve ekonomik anlamda derin bağlar bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Burada bulunmamızın temelinde bu duygular yatmaktadır. Bunu hisseden, taşına bir İBB Başkanı olarak sizleri selamlıyorum. Tarihte ilk olarak, 3 ayda 2 seçim kazanmış bir belediye başkanıyım. Alkışlanacak bir şey mi, emin değilim, ama sonuç öyle. 23 Haziran'daki seçim, İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerinin son 50 yıldaki en yüksek oranı. 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insan olmanın sorumluluğu bambaşka."

"İYİ Kİ BERLİN'DEKİ DUVAR YIKILMIŞ"

İstanbul'un kardeş şehirlerinden Berlin'de, duvarın yıkılışının 30. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Eyalet Meclisi'nde belediye başkanları oturumunda bir konuşma yapan İmamoğlu, "30 yıl geçtikten sonra şunu unutmayalım ki: Bu ortak mücadele devam ediyor. Ne için devam ediyor? İnsanların mutluluğu için, özgürlüğü için devam ediyor. İyi ki Berlin'deki duvar yıkılmış. Ama tahmin ediyorum dünyada bu anlamda yıkılacak daha çok duvar var" diye konuştu.