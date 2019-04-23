Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Meclis Toplantısında İstiklal Marşı'nı Yanlış Okudu
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısının açılışında İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.
Haberler.com/ ÖZEL
31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.
Meclis salonuna alkışlarla giren İmamoğlu, 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı.İmamoğlu açılış konuşması yapmadan önce mecliste saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
İSTİKLAL MARŞI'NI YANLIŞ OKUDU
Salondaki ses sisteminin çalışmaması nedeniyle İmamoğlu İstiklal Marşı'nı sesli okudu.
İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.