Ekrem İmamoğlu espri yaptı, Tevfik Göksu kahkaha attı

09.10.2019 12:40

Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan Belediyelerini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Esenler Belediyesi oldu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu, ziyaretine ilişkin bir video paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoda Göksu, İmamoğlu'na ayakkabısız girilen parkı tanıttı.

Bu esnada devreye giren İmamoğlu, Göksu'ya "Meclis toplantılarına gelmeden önce burada biraz yürü de elektriğini alsın" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri Göksu dahil herkes tarafından kahkaha ile karşılandı.