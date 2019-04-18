Ekrem İmamoğlu, "Erdoğan'ı Karşılamaya Gidecek misiniz" Sorusuna Yanıt Verdi

Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilerek dün mazbatasını aldı. İlk mesai gününde Saraçhane'de konuşan İmamoğlu, "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusuna "Benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız." diye cevap verdi.

Dün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı. Saraçhane'deki belediye binasına gelen İmamoğlu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Şeffaflıkla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"SON DERECE RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

"Meclis iradesinin sizde olmamasını zaafiyet olarak gösterseler de bunu bu ülke ve şehir adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Şeffaf odamızda her şeyi konuşurken vatandaş bilsin istiyoruz. Teknoloji çağın demokrasi anlayışı için fırsattır. Bizim insanımız demokrasiye fıtrat olarak çok uygun. Özgürlüğü seviyoruz. Son derece radikal kararlar alacağız. Göreceksiniz eksiklerimiz olabilir ama tamamlayacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"İSTANBUL'UN ÇOK İŞİ VAR"

"Bugün bütün çalışma arkadaşlarıma İBB çalışanlarımızla bismillah diyoruz. İnşallah güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var. İstanbul'un çok işi var. Tespitlerimiz var, sahada tespit edeceklerimiz var. Bu kurumun uzun süreli hafızası çok önemli. İçine siyaset katmadan kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve beceriler varsa biz ona talibiz."

"BİZDEN OLAN-OLMAYAN ANLAYIŞI BİTTİ"

"Bu tarihi kurumun her insan kaynağından faydalanabileceğimizi herkes bilmeli. Bugün bizden olanlarla bizden olmayanlar anlayışını bittiği gün. Biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımız da aynı samimiyetle bizi kucaklasınlar istiyoruz. Kişisel beklentilerle veya kişiye hizmet anlayışıyla kimse bizden talimat almayacak."

"HEYECANIM AKLIMIN ÖNÜNE GEÇMEZ"

"Elbette heyecanım var ama aklımın önüne geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Eşimle çocuklarımla annemle babamla kucaklaştım. Ortanca oğlum bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın, büyük oğlum otobüslere indirimi sordu."

"MİTİNG DEĞİL BULUŞMA"

Gelen bir miting sorusuna İmamoğlu, "Detayları bugün ya da en geç yarın sabah paylaşacağız. Bu bir miting değil buluşma olacak. Karnaval gibi de düşünebilirsiniz. Herkesi bu şehrin insanlarını davet ediyoruz. Bize oy verenleri değil sadece. İnşallah İstanbul için güzel bir başlangıç gününü yaşamış oluruz." diye yanıt verdi.

AK PARTİ'DEN TEBRİK ALDI MI?

"AK Parti'den tebrik aldınız mı?" sorusuna İmamoğlu, "Buradaki resmi telefonlardan bir bilgi elde edemedim. Cep telefonuma da bakamadım." diyerek cevap verdi.

"ERDOĞAN'I KARŞILAYACAK MISINIZ?"

İmamoğlu bir gazetecinin "Sayın Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusuna "Benim görevim neyse onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaktan daha fazla fırsatımız varsa kucaklaşırız." diye yanıtladı. İmamoğlu, "Saraçhane'ye sık geliyor. Davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle davet edeceğim. Biz bu şehri barıştırmaya geliyoruz" yanıtını verdi.