Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu önde bitirdi. Vatandaşlar ise sonuçların açıklanmasının ardından kutlama için soluğu meydanlarda aldı.

KİBİR VE ÖTEKİLEŞTİRME BİTECEK

Önce, AK Parti-CHP adayı Binali Yıldırım, kameraların karşısına geçti, İmamoğlu'nu kutladı. Sonra, İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi: "Adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak; israf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan inancımızı tazelemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, seçimleri sükûnet içinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine derinden teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLAR SOLUĞU MEYDANLARDA ALDI

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı. İşte seçim kutlamalarından renkli görüntüler.