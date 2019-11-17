Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet kutlamalarında eşinin kıyafetini eleştirenlere cevap verdi: Şiddetle kınıyorum

17.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında giydiği kıyafet tartışmalara neden oldu. Tam bir "Cumhuriyet Kadını" diyenler de, çok dekolte bulup bir belediye başkanı eşine yakışmadığını söyleyenler de olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, tepki gösterenleri kınadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden bir süre önce ayrılan ve artık kişisel web sitesinde röportajlarını yayımlayacağını duyuran Ayşe Arman, ilk röportajını İmamoğlu ile gerçekleştirdi. İmamoğlu'na eşiyle ilgili sorular yönelten Arman'ın röportajından dikkat çeken başlıklar şu şekilde;

"BAYRAMIN BİR GELENEĞİ VAR"

29 Ekim ve 10 Kasım'da sizi eleştirenler oldu. Konser yönettiniz ya, size "elitist" dediler. Sonra eşinizin kıyafetleri, bir kısım insana dert oldu. Onun giyimi üzerinden, "İşte Cumhuriyet kadını!" yakıştırmasıyla, toplumdaki ayrımcılığa, sizin de katkıda bulunduğunuzu söylediler. Cevabınız nedir?

Bu kavram üzerinden bizi öven, benim ve eşimin tavrını, giyimini överken de, bir kısım insanı rencide eden her yorumu şiddetle kınıyorum! O yorumların hiçbirinde ben yokum. Cumhuriyet Bayramı kutlamanın, bir geleneği vardır. Yüzde 75'i, yüzde 80'i dış sermaye tarafından yapılmış bir binayı açmakla, "Cumhuriyet Bayramı kutladım!" diyemezsiniz. Bayram kutlamanın başka bir görevi, ağırlığı vardır. Coşkuyu arttırırsınız, insanlara milli duygularını hissettirirsiniz. Benim yaptığım tamamen bu. Biz, o kadar bir mutlu bayram kutladık ki. 10 Kasım'a gelince, o da özel bir gün, bize bu güzel ülkeyi emanet eden kurucuyu yasla değil, özlemle anmalıyız. Biz de öyle yaptık…





Peki ya "İşte Cumhuriyet Kadını!" eleştirisi… Ona ne diyeceksiniz?

"Cumhuriyet kadını" deyip birilerini aşağılayan yorumların hiçbirine katılmıyorum. Ama şu var: Benim eşim, Cumhuriyet kadını olarak hayatını geçiriyor. Ben de Cumhuriyet erkeği olarak. Bununla da gurur duyuyoruz. Saklamıyoruz, sakınmıyoruz. Hatta ben, "Cumhuriyetin projesiyim!" de diyorum.

"BEN EŞİMİN HAYRANIYIM"

Ben eşinizin hayranlarındanım. Onu müthiş buluyorum. Güzel, akıllı, donanımlı ve sorulara verdiği cevaplar dört dörtlük. Üstelik ben onda, kıyafetinden öte eğitimini, birikimini görüyorum. Eşinize, haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?

O, üzülüyor. Toplum bunları aşmak zorunda. Kendisine de söyledim, "Çok estetik bir duruşun var!" dedim. "Bence kadınlara moral veriyorsun. Türkiye'nin her noktasındaki kadınlara… Fikrini açıkça söyleyenlere de moral veriyorsun, söyleyemeyenlere de…"

Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında giydiği kıyafet tartışmalara neden oldu.

"CUMHURİYET KADINI GİYİMLE OLMAZ"

Eşinizin kıyafetlerini görüp, kendisinin hiçbir zaman "Cumhuriyet kadını" olmayacağını düşünen başörtülü teyzeler olmuş mudur? Bu mantık size doğru olabilir mi?

Bakın, o yorumlardan alınmış olabilir insanlar. Benim annem da alınmış olabilir. Ama doğru değil bu mantık. Sanki "Böyle giyinirsen Cumhuriyet kadınısın, öbür türlü giyinirsen değilmiş gibi!" Hayır! Tarlasında rençberlik yapan benim Anadolu ya da Trakya kadınım da Cumhuriyet kadını, eşim de Cumhuriyet kadını. Herkesin pozisyonu farklı. Giyimle- kuşamla, Cumhuriyet kadını olunmaz! Geçenlerde Kuzguncuk'ta bir genç kız geldi, "Giyimimden dolayı özür dilerim ama ben de bir Cumhuriyet kızı olarak size sarılmak istiyorum!" dedi. Türbanlıydı. Ben de, "Ne demek tabii" dedim. Sarıldık. Bunun videosu var ve kızcağız linç ettiler sosyal medyada. Çok fena. Bu toplum değişmeli, ama değişecek, göreceksiniz değişecek… Bakın, yıllarca toplumun değişim sürecini, kendi çıkarlarına kullanan siyasiler oldu. Sadece başörtüsü üzerinden bu ülke, 15-20 yıl siyasi mücadele verildi. Kimin yüzünden? Başörtüsüne anlamsız bir şekilde karşı çıkanların da yüzünden ama başörtüsünü siyasi bir bayrak olarak kullananların da yüzünden. Bu kavramların sonu gelmeli. Ben inanıyorum, gelecek de. Bütün bu anlattığım stratejinin içinde, o pozisyon üzerinden siyasi fayda üretmeyi zihninin kenarından bile geçirmeyen biriyim… Asla!