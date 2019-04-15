Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Resmi Sitesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Olarak Eklendi

Yüksel Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin resmi sitesine İBB Başkanı sıfatıyla eklendi.

31 Mart'ta yapan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı seçimleri Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80 ile kazandı. AK Parti'nin itirazları üzerine bazı ilçelerde geçersiz oylar bazı ilçelerde tüm oylar sayıldı. İmamoğlu'nun mazbatasının hala verilmemiş olmaması da tartışma yarattı.

CHP'nin resmi internet sitesinde "yerel yönetimler" başlığı altında belediye başkanlarının isimlerinin sıralandığı alan 31 Mart'tan sonra geçen hafta sonuna kadar boş bırakılmıştı.

PARTİ KARARI SONRASI EKLENDİ

Parti içinde İmamoğlu'nun kazanmasının dışında başka bir seçeneğin kabul edilmeyeceği yönünde karar alınmasının ardından söz konusu bölüme İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak eklendi.

Ekrem İmamoğlu

EN BAŞA EKLENMESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun CHP'nin kazandığı diğer 10 büyükşehir belediyesinin en başına eklenmesi dikkat çekti.

ANITKABİR DEFTERİ VE TWİTTER HESABI

İmamoğlu, seçimleri ardından yaptığı Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir defterine İBB Başkanı sıfatıyla imza atmış ve tepki çekmişti. İmamoğlu, resmi Twitter hesabına da İBB Başkanı sıfatını eklemişti.