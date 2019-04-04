Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın Teşekkür Afişine Aynı Şekilde Karşılık Verdi
Yerel seçimler sonrası AK Parti'nin "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartları sonrası CHP'nin Beylikdüzü'nde astırdığı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" yazılı kandil tebriği afişi dikkat çekti.
İstanbul Beylikdüzü'ne, Miraç kandili nedeniyle, 31 Mart seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yer aldığı afişler asıldı.
"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI" YAZDILAR
AK Parti'nin "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartları sonrası CHP'nin Beylikdüzü'nde astırdığı kandil tebriği afişinde İmamoğlu'nun isminin altında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresi yer alması dikkat çekti.
ANITKABİR DEFTERİNDEKİ YAZI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU
İmamoğlu'nun, Anıtkabir ziyareti sırasında, Anıtkabir Özel Defteri'ni de 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' şeklinde imzalaması çok sayıda eleştiri almıştı.