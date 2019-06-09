Ekrem İmamoğlu 2 gündür nerede?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 gündür sahada yok. İmamoğlu'nun Muğla Dalaman'da olduğu iddia edilse de AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.