Ekrem İmamoğlu 2 gündür nerede?
CHP İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu'nun Dalaman'da ailesiyle olduğu iddia edildi. Rakibi Binali Yıldırım da İmamoğlu'nun Fethiye'de olduğunu söyledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 gündür sahada yok. İmamoğlu'nun Muğla Dalaman'da olduğu iddia edilse de AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.
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