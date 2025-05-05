AK Partili Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip istifa etti. Ekrem Baki kimdir? Ekrem Baki hangi partili?

EKREM BAKİ KİMDİR?

Ekrem Baki Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesiydi.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumunda AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, gündem dışı konuşma yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Baki, "Son günlerde ülkemizde muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar beni rahatsız ediyor" dedi, bu baskıların dozunun giderek arttığını vurguladı.

Daha sonra Baki, "durumun iyiye evrileceğine dair hiçbir işaret göremediğini" söyledi, hukuk ve siyaset anlayışının bu durumla bağdaşmadığını belirtti ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.