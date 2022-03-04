'EKONOMİDE AKTİF KADINLAR' PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Aktif Bank, mikro finansman ve eğitim ile dar gelirli kadınları girişimcilik yolunda destekleyeceği 'Ekonomide Aktif Kadınlar' Projesi'nin lansmını yaptı. Toplantıda konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, 'Dar gelirli kadınları finansal ekosisteme kazandıracağız' dedi.

Aktif Bank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kadınlara yönelik 'Ekonomide Aktif Kadınlar' adlı yeni projesiyle Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile dar gelirli mikro girişimci kadınların gelir getirici faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacak. Ayrıca global bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın vereceği 'Finansal Geleceğini Yönet' isimli eğitim programı ile de kadınları girişimcilik yolculuğunda destekleyecek.

Basın toplantısına Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, Experian Genel Müdürü Samile Mümin ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

'DAR GELİRLİ KADINLARI FİNANSAL EKOSİSTEME KAZANDIRACAĞIZ'

Kadınların ekonomideki varlığının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, 'Aktif Bank olarak her alanda cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyor, insan kaynakları politikamızdan sosyal sorumluluk alanına kadar kadınlara yönelik aksiyonlarımızı artırmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesinin en önemli amaçlarından biri, bankacılık sistemine dahil olmayan dar gelirli mikrogirişimci kadınları finansal sisteme ve ekonomiye kazandırmak. Kurguladığımız mikrokredi projesiyle kadınların kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturarak, onların bu mikrokredi sonrasında finansal enstrümanlara ulaşmasını da kolaylaştıracağız. Yaratılan bu finansal geçmiş ve Experian tarafından verilecek eğitimin de gücüyle, kadınların işlerine dair donanımlarını artırmayı, mikrogirişimcilik serüveninde başarıya ulaşmalarını ve daha büyük girişimlere atılmalarında onlara altyapı sağlamayı hedefliyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bu projeyi duyurmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz? dedi.

İLK AŞAMADA BİN KADINA 2 MİLYON TL MİKRO KREDİ

İlk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği ile bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikrokredi sağlayacaklarını belirten Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde duyurduğumuz 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projemizle, mikrogirişimci kadınlara hem sürdürülebilir gelir yaratma hem de girişimcilik yolculuklarında destek olacağız. Öncelikle kullandıracağımız faizsiz ve 12 ay vadeli mikrokredilerle, mikro anlamda iş kuracak kadın girişimcilere sermaye desteği sağlayacak ve finansal profillerini oluşturacak, ardından Experian iş birliğiyle 'Finansal Geleceğini Yönet' isimli eğitimi vererek danışmanlık da sunacağız. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın varlık gösterdiği 65 ilde yürüteceğimiz projenin ilerleyen aşamalarında ise iş geliştirme, iş için gerekli malzeme alımına yönelik kredi süreçleri de tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi alternatif sektörlerde de girişimci olmak isteyen kadınları kapsama dahil etmeyi hedefliyoruz. Uzun soluklu olmasını amaçladığımız bu projenin verimlilik ölçümleri sonrasında, daha fazla kadına ulaşmayı, onlara hem sermaye hem de eğitim konusunda destek olmayı planlıyoruz. Hedef 3 yılda 5 bin kadın? ifadelerini kullandı.

'BU PROJEDE YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Aktif Bank'ın hayata geçirdiği 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesinde yer almaktan gurur duyduklarını belirten Experian Genel Müdürü Samile Mümin de 'Experian olarak, dünyanın pek çok ülkesinde benzer projelerde finansal kapsayıcılık anlamında kadınlara destek olmaya çalışıyoruz. Bizim projedeki temel rolümüz, finansal hizmetlere bu proje vesilesiyle ulaşabilecek kadınların, krediye erişimlerini uzun vadede de mümkün kılacak eğitim desteğini vermek. Projenin inovatif tarafında ise daha önce kredi kullanmamış ve sektörde herhangi bir referans bilgisi olmayan kişilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak alternatif veri kaynakları üzerinde, partnerlerimizle birlikte çalışmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

'YOKSULLUĞU AZALTMAK İÇİN DAR GELİRLİLERİN GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMALARI DESTEKLENMELİ'

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül ise 'Türkiye'deki mikrokredi uygulaması; ilk defa Diyarbakır'da başlatıldı. Bugüne kadar 65 il 94 şubede, 200 binden fazla yoksul girişimci kadının mikro girişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 1 milyar 274 milyon lira mikrokredi dağıtımı yaptık. Verilen mikrokredilerde geri dönüş oranı yüzde 100'dür. Hibe şeklindeki yardımlar; çalışamayacak durumda olan kişilere nakdi ve ayni şekilde yapılmalıdır. Ancak çalışabilecek durumda olan bütün dar gelirliler ise Aktif Bank'ın yaptığı gibi finansal olarak desteklenmelidir. Dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını desteklemek amacıyla, Experian'ın vereceği 'Finansal Geleceğini Yönet' isimli eğitim programı da çok kıymetlidir. Aktif Bank ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz? şeklinde konuştu.