Haberler

Toyota'nın Net Karı Yüzde 7 Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toyota Motor, 2025 mali yılının ilk yarısında net karının yüzde 7 düştüğünü açıkladı. Satışlar yüzde 5,8 artarken, işletme karı ise yüzde 18,6 azaldı. Şirket, 2025 mali yılı için net kar hedefini 2,93 trilyon yen olarak belirledi.

Toyota Motor'un 2025 mali yılının ilk yarısında net karı yüzde 7 düştü.

Toyota açıklamasına göre, nisan-eylül döneminde şirketin net karı, önceki mali yıla oranla yüzde 7 düşerek 1,77 trilyon yene (11,5 milyar dolar) geriledi.

Bu dönemde satışlar yüzde 5,8 artışla 24,6 trilyon yene (160 milyar dolar) yükselirken, işletme karı önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 düşüşle 2 trilyon yene (13 milyar dolar) geriledi.

Japon şirket Mart 2026'da sona erecek 2025 tüm mali yılı kapsamlı net kar ve satış gelirleri beklentisini de açıkladı.

Net kar hedefi 2,93 trilyon yen

Satışların 49 trilyon yene (318 milyar dolar) erişmesi beklenen tüm mali yılda işletme karının 3,4 trilyon yene (22,1 milyar dolar) yükselmesi hedefleniyor.

Şirketin tüm mali yıl net karının 2,93 trilyon yene (19 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Beklentilere ABD kaynaklı gümrük tarifelerinin olumsuz, döviz karşısında zayıflayan yenin denizaşırı elde edeceği karların olumlu etki edeceği tahmin ediliyor.

Toyota, tüm mali yıl küresel bazda araç satış hedefini 100 bin artırarak 11,3 milyona yükseltti.

"Yarı iletken pazarındaki tedarik ve sevkiyat sorunu yakından izleniyor"

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle pazar koşullarının "oldukça zorlu" olduğunu bildirdi.

Üretici firmanın, gümrük vergisi maliyetini araç fiyatlarına yansıtamayacağını belirten Kon, "Tek tek her araca, her modele bakarak ve rakiplerimizin hamlelerini de göz önünde bulundurarak dikkatli bir fiyatlandırma yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Kon, yarı iletken pazarındaki tedarik ve sevkiyat sorununun yakından izlendiğini ve şirket marjında "potansiyel bir risk oluşturabileceğini" bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.