Toyota'nın Net Karı Yüzde 7 Düştü

Toyota Motor'un 2025 mali yılının ilk yarısında net karı yüzde 7 düştü.

Toyota açıklamasına göre, nisan-eylül döneminde şirketin net karı, önceki mali yıla oranla yüzde 7 düşerek 1,77 trilyon yene (11,5 milyar dolar) geriledi.

Bu dönemde satışlar yüzde 5,8 artışla 24,6 trilyon yene (160 milyar dolar) yükselirken, işletme karı önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 düşüşle 2 trilyon yene (13 milyar dolar) geriledi.

Japon şirket Mart 2026'da sona erecek 2025 tüm mali yılı kapsamlı net kar ve satış gelirleri beklentisini de açıkladı.

Net kar hedefi 2,93 trilyon yen

Satışların 49 trilyon yene (318 milyar dolar) erişmesi beklenen tüm mali yılda işletme karının 3,4 trilyon yene (22,1 milyar dolar) yükselmesi hedefleniyor.

Şirketin tüm mali yıl net karının 2,93 trilyon yene (19 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Beklentilere ABD kaynaklı gümrük tarifelerinin olumsuz, döviz karşısında zayıflayan yenin denizaşırı elde edeceği karların olumlu etki edeceği tahmin ediliyor.

Toyota, tüm mali yıl küresel bazda araç satış hedefini 100 bin artırarak 11,3 milyona yükseltti.

"Yarı iletken pazarındaki tedarik ve sevkiyat sorunu yakından izleniyor"

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle pazar koşullarının "oldukça zorlu" olduğunu bildirdi.

Üretici firmanın, gümrük vergisi maliyetini araç fiyatlarına yansıtamayacağını belirten Kon, "Tek tek her araca, her modele bakarak ve rakiplerimizin hamlelerini de göz önünde bulundurarak dikkatli bir fiyatlandırma yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Kon, yarı iletken pazarındaki tedarik ve sevkiyat sorununun yakından izlendiğini ve şirket marjında "potansiyel bir risk oluşturabileceğini" bildirdi.