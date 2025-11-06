Haberler

Tekirdağ'da Ceviz Üretimi Destekleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesindeki ceviz üretim tesisini ziyaret ederek özel ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Aksoy, özel sektör girişimlerinin tarıma katkı sağladığını ve üreticilere destek sözü verdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesi Işıklar Mahallesi'nde "Özel Ağaçlandırma" kapsamında ceviz üretimi yapan bir tesisi ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ceviz üretim tesisindeki incelemelerinin ardından "Özel sektörün bu türlü girişimlerini destekliyor ve takdir ediyoruz. İklimsel kriz ve kuraklık sebebiyle yetiştiricilikte zorlanan üreticilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

"Özel ağaçlandırma sahasında 'İyi Tarım Uygulamaları' ile ceviz üreterek üretime katkı sağlayan firmanın mevcut tesisiyle bölge ceviz üretimine ciddi anlamda katkı sağladığını görüyoruz" diyen Aksoy, bu tür girişimlerin tarım açısından değer taşıdığını ve her yönden destekleneceğini belirtti. Tesiste gerçekleştirilen ceviz ayıklama, kurutma ve paketleme süreçlerinin bölgenin hem üretim kapasitesini hem de ürün kalitesini artırdığını dile getirdi.

Firma yetkilileri ise tesisin gıda güvenliği ve hijyen standartlarına göre üretim yaptığını, özel ağaçlandırma alanlarında 'İyi Tarım' prensiplerini uyguladıklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ

