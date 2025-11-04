Haberler

Sabancı Holding, Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Güncelleme:
Sabancı Holding, yılın üçüncü çeyreğinde 394 milyar lira kombine gelir ve 679 milyon lira konsolide net kar elde etti. Yenilenebilir enerji yatırımları ve uluslararası pazarlardaki büyüme ile dikkat çekti.

Sabancı Holding, yılın üçüncü çeyreğinde 394 milyar lira kombine gelir ve 679 milyon lira konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 394 milyar lira kombine gelir ve 679 milyon lira konsolide net kar elde eden Sabancı Holding'in 2025'in 9 ayındaki kombine gelirleri ise holding temettü geliri hariç 1,2 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Holding, söz konusu dönemde Enerji, banka ve finansal hizmetler, malzeme teknolojileri ve dijitalde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürdü.

Enerji iş kolunda, devreye aldığı 31'inci santraliyle toplam kurulu gücünü 4,2 gigavat üzerine taşıyan ve Türkiye'deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6,25 gigavata çıkarmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra depolama teknolojilerinde öncü adımlar attı. Şirket, bu kapsamda, hidrojen enerjisinden yüksek verimli rüzgar türbinlerine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan Bandırma Enerji Üssü'nde bakanlık onaylı Batarya Enerji Depolama Tesisi'ni devreye aldı.

Öte yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holding'e ait Sabancı Renewables Inc. de ABD'de imzaladığı anlaşmalarla bu bölgedeki kapasitesini 790 megavata çıkardı.

Üçüncü çeyrekte de Türkiye ekonomisine desteğini sürdüren Sabancı Holding iştiraki Akbank, yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardı.

Malzeme teknolojilerinde ABD yatırımı devreye alındı

Malzeme teknolojilerinde, Sabancı Holding'in küresel ayak izini genişleten iştiraki Çimsa, ABD pazarında beyaz çimento üretim faaliyetlerine ek olarak yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisi yatırımını devreye aldı.

Holdingin sinerji ve verimlilik odaklı yapılanma vizyonunu temsil eden örneklerden Kordsa'nın Kratos markalı inşaat çözümleri ise Çimsa'nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine dahil edildi. Bu hamleyle Kratos çözümlerinin, Çimsa'nın 70'ten fazla ülkeye ulaşan geniş satış ve dağıtım ağıyla global pazarlarda daha güçlü bir etki yaratması hedefleniyor. Diğer yandan Sabancı Holding, malzeme teknolojilerindeki büyüme vizyonu ve Kordsa'ya duyduğu güven ışığında, şirketin öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan bedelli sermaye artırımında, kendi payına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle kullanacağını açıkladı.

Bulutistan, İngiltere'de kendi altyapısını kurdu

Dijital teknolojilerde ise Avrupa ve Orta Asya'daki büyüme hamlelerini sürdüren Bulutistan, İngiltere'de kendi altyapısını kurarak bulut hizmetleri vermeye başlamanın yanı sıra Azerbaycan'ın ardından Özbekistan'da gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla bölgesel gücünü artırdı.

Finansal başarılarını insan odaklı dönüşüm vizyonuyla pekiştiren Sabancı Holding, Forbes ve Statista işbirliğiyle geçen ay hazırlanan "Dünyanın En İyi İşverenleri - 2025" listesinde 51'inci sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi işvereni seçilmişti. Holding, TIME dergisinin "Dünyanın En İyi Şirketleri" listesinde de üst üste ikinci kez en üst sıradaki Türk şirketi olmuştu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
