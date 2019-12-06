Ekmeleddin ihsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın
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Ekmeleddin ihsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın

Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangınYozgat'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı.

06.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:03
Ekmeleddin ihsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın

'na ait kullanılmayan evde yangın

Yozgat'ta, eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Ekmeleddin ihsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın
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