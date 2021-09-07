Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da ekmek kuyruğunda yan bakma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki bir çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T.'nin (16) "Ne bakıyorsun?" demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.'nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi gözaltına aldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., "Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, 'Ne bakıyorsun?' dedim. Kavga çıktı" dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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