Ekmek fırını sahibi intihar etti
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Ekmek fırını sahibi intihar etti

İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ekmek fırını sahibi Selim D. (37), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

23.02.2020 02:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:30
Ekmek fırını sahibi intihar etti

'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ekmek fırını sahibi D. (37), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorun yaşadığı iddia edilen fırın sahibi Selim D., fırındaki odasında yalnız olduğu sırada tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan fırın çalışanları odaya gittiğinde Selim D.'yi kanlar içerisinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay  yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Selim D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Selim D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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