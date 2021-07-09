Ekmeğin içinden iplik çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu
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Ekmeğin içinden iplik çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Ekmeğin içinden iplik çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Mustafa Avcı, ekmeğin içinden iplik çıktığını öne sürerek fırın işletmecilerinden şikayetçi oldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Mustafa Avcı, ekmeğin içinden iplik çıktığını öne sürerek fırın işletmecilerinden şikayetçi oldu.

Emirdağ ilçesi Suvermez Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırından ekmek alan Mustafa Avcı, iddiaya göre kahvaltı yaparken kestiği ekmeğin içinde iplik olduğunu gördü. Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, "Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ Suvermez yolundaki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim" diye tepki gösterdi.Mustafa Avcı, ekmekle birlikte gittiği Emirdağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.


- Afyonkarahisar
Ekmeğin içinden iplik çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Ekmeğin içinden iplik çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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