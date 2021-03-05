Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari sözleri! 'Gelin Ettiler Yari' şarkı sözleri nelerdir?
Ekin Uzunlar ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri Gelin Ettiler Yari şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gelin Ettiler Yari şarkı sözleri nelerdir? Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari şarkısı sözleri nelerdir?
Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yarişarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
EKİN UZUNLAR & BİLAL HANCI - GELİN ETTİLER YARİ SÖZLERİ
Gelin ettiler yari
Saçini öre öre
Nasil verdum sevdami
Ele göz göre göre
Derdiler aşk yalandur
Kimseye inanmazdum
Görseydum mezarini
Ha bu kadar yanmazdum
Yanar yureğum yanar
Kim ne bilur halumi
İster miyum unutmak
Seveyiken yarumi
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari şarkısı 26 Şubat Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye yaklaşan şarkı 35 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Mustafa Korkmaz
Müzik: Tahsin Terzi
Mix & Mastering: Koray Püskül
Yönetmen: Emrah Özbilen
Colour: Ercan Küçük (postbrothers)
Bas Gitar: Birkan Şener
Klavye: Ali Erdem Yörük
Davul: Doğaç Titiz
Elektro & Akustik Gitar: Doğukan Aydın
Rodi: Seyfettin Akbay
Tonmaster: Ali Kemal Aksoy
Stüdyo Çekim: Canavar Studios