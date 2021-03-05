Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari sözleri! 'Gelin Ettiler Yari' şarkı sözleri nelerdir?
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Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari sözleri! 'Gelin Ettiler Yari' şarkı sözleri nelerdir?

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:32
Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari sözleri! 'Gelin Ettiler Yari' şarkı sözleri nelerdir?

Ekin Uzunlar ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri Gelin Ettiler Yari şarkısı çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gelin Ettiler Yari şarkı sözleri nelerdir? Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari şarkısı sözleri nelerdir?

Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yarişarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EKİN UZUNLAR & BİLAL HANCI - GELİN ETTİLER YARİ SÖZLERİ

Gelin ettiler yari

Saçini öre öre

Nasil verdum sevdami

Ele göz göre göre

Derdiler aşk yalandur

Kimseye inanmazdum

Görseydum mezarini

Ha bu kadar yanmazdum

Yanar yureğum yanar

Kim ne bilur halumi

İster miyum unutmak

Seveyiken yarumi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ekin Uzunlar & Bilal Hancı - Gelin Ettiler Yari şarkısı 26 Şubat Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye yaklaşan şarkı 35 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Mustafa Korkmaz

Müzik: Tahsin Terzi

Mix & Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Emrah Özbilen

Colour: Ercan Küçük (postbrothers)

Bas Gitar: Birkan Şener

Klavye: Ali Erdem Yörük

Davul: Doğaç Titiz

Elektro & Akustik Gitar: Doğukan Aydın

Rodi: Seyfettin Akbay

Tonmaster: Ali Kemal Aksoy

Stüdyo Çekim: Canavar Studios

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