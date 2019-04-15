Ekibiyle Fotoğraf Paylaşan Sıla'dan İlginç Açıklama: Yarın Gece Yatağımızda Uyuyalım mı?

Mart ayında çıkardığı yeni albümüyle Türkiye turnesine çıkan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından ekibi ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Turne boyunca birlikte zaman geçirdiği ekibine teşekkür etmek için paylaşım yapan Sıla'nın gönderisine yazdığı "Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı?" sözleriyle dikkat çekti.

EKİBİYLE TURNEYE ÇIKTI

Uzun bir süredir turnede olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Evinden uzakta 11 gün geçiren ve bu süre zarfında sevenleriyle buluşma fırsatı bulan Sıla, biten turnesi sonrasında kutlama yaptı.

"YARIN GECE YATAĞIMIZDA UYUYALIM MI?"

Ekip arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen ve o anlarda çekilmiş fotoğrafları da hesabından paylaşan Sıla, şu satırları yazdı:

"Evden uzak on bir gün… Hasrete rağmen mutluluk, neşe, sevinç. İyi ki varsınız benim canlarım! Sizi ne kadar seviyorum. Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı? Sonra yine yollara düşeceğiz. Bereketimiz bol olsun, hep beraber olsun"