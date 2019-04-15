Ekibiyle Fotoğraf Paylaşan Sıla'dan İlginç Açıklama: Yarın Gece Yatağımızda Uyuyalım mı?
Yeni albümünü çıkardıktan sonra ekibiyle Türkiye turnesine çıkan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından ekibiyle çektirdiği fotoğrafını paylaşarak ilginç bir teşekkür mesajı yayınladı.
Mart ayında çıkardığı yeni albümüyle Türkiye turnesine çıkan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından ekibi ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaştı.
Turne boyunca birlikte zaman geçirdiği ekibine teşekkür etmek için paylaşım yapan Sıla'nın gönderisine yazdığı "Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı?" sözleriyle dikkat çekti.
EKİBİYLE TURNEYE ÇIKTI
Uzun bir süredir turnede olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Evinden uzakta 11 gün geçiren ve bu süre zarfında sevenleriyle buluşma fırsatı bulan Sıla, biten turnesi sonrasında kutlama yaptı.
"YARIN GECE YATAĞIMIZDA UYUYALIM MI?"
Ekip arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen ve o anlarda çekilmiş fotoğrafları da hesabından paylaşan Sıla, şu satırları yazdı:
"Evden uzak on bir gün… Hasrete rağmen mutluluk, neşe, sevinç. İyi ki varsınız benim canlarım! Sizi ne kadar seviyorum. Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı? Sonra yine yollara düşeceğiz. Bereketimiz bol olsun, hep beraber olsun"
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ya ne çomarsınız şu cümledeki asıl anlatılmak isteneni anlamayıp nerelere çekiyorsunuz .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yorumlara bak deli misiniz sizCevap Yaz 1 Yayından KaldırHASTAA: Hastayım napak evlenemiyoruuuk evlilik çoh baaalıYayından Kaldır
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Tamam canım ben akşam yemeğimiz için alışveriş yaşıyorum. Ben eve erken gelip odamızı hazırlayacağım.Cevap Yaz Yayından KaldırPALA REMZİ : serkan soytarısı soyadını adam gibi birşey yaz insan artığı yorum yapmanında bir adabı usulu var.3 Yayından Kaldır