Ek atama olacak mı 2021? Ek atama 2021! Ek atama ne zaman olacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek atama ile ilgili bilgi geldi. Peki, Ek atama olacak mı 2021? Ek atama 2021! Ek atama ne zaman olacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ek atama ile ilgili bilgi geldi. Peki, Ek atama olacak mı 2021?Ek atama 2021! Ek atama ne zaman olacak 2021?

EK ATAMA OLACAK MI 2021?

Adaylar tarafından ek atamanın ne zaman olacağı merak ediliyor? Peki, ek atama olacak mı, ne zaman olacak?

Bakan Selçuk, "2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor." dedi.