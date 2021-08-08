Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
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Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü

Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, motosikleti şarampole devrilen kasksız ve ehliyetsiz sürücü Ramazan Güngören (16), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, motosikleti şarampole devrilen kasksız ve ehliyetsiz sürücü Ramazan Güngören (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Uluçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz ve kasksız Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngören, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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