Ehliyetsiz sürücüsü motosikletli genç kıza çarptı: 1 Yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza; saat 15.40 sularında, Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi, yeni belediye binası önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Kdz. Ereğli Belediyesinin otoparkının olduğu yöne dönüş yapan Temel G. idaresindeki 67 TG 372 plakalı otomobil, Pazaryeri istikametinden Karga Mahallesi istikametine seyir halinde olan Büşra T. idaresindeki 67 ACF 962 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Büşra T. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan Büşra Türkoğlu, ambulansa alınarak Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan; polis ekibi tarafından, otomobil sürücüsü Temel G'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL araç sahibi Murat G'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 5 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.