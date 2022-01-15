Ehliyet sınavına giren 3 kişinin kopya düzeneği görenleri şaşırttı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, maskelerine gizli kamera, kulağına da 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişilerin kulağındaki 'böcek' hastanede çıkartıldı.

Sakarya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren 3 kişi, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınava girmek için giriş kapısında üst araması yapılan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kişilerin üzerlerinde yapılana aramada, 3 adet kulak içi kulaklık, 3 adet wifi cihazı, 3 adet mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince hastaneye götürülen 3 kişi, burada yapılan işlemler sonrasında kulaklarında bulunan 'böcek' cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA