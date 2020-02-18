18.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:02

SİVAS'ta bulunan ve yapısıyla ilgi çeken Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği yaşanıyor.

Sivas'a 20 kilometre uzaklıktaki Eğribucak ve Emirhan köyü yakınlarında bulunan kayalıklar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Özellikle yaz aylarında doğa meraklılarının uğrak yeri olan bölge, kışın da ilgi çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kaynak: DHA