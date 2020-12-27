Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün Antalya'da kısıtlama kapsamında denetim yapan polisin evsiz vatandaşa ceza kesmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan EGM "Polisimiz görevini yapıyor, ancak burada içeriğe göre davranmamız gerek. Vatandaşı bulduk, helalleştik. Polis arkadaşlarımız da üzgün" diyerek özür diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili açıklama yaptı. "POLİS ARKADAŞLARIMIZ DA ÜZGÜN" EGM, sosyal medya hesabı üzerinden, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf paylaşarak "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadelerini yer verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM'nin konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.