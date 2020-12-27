Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi

27.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:56

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün Antalya'da kısıtlama kapsamında denetim yapan polisin evsiz vatandaşa ceza kesmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan EGM "Polisimiz görevini yapıyor, ancak burada içeriğe göre davranmamız gerek. Vatandaşı bulduk, helalleştik. Polis arkadaşlarımız da üzgün" diyerek özür diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili açıklama yaptı.

"POLİS ARKADAŞLARIMIZ DA ÜZGÜN"

EGM, sosyal medya hesabı üzerinden, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf paylaşarak "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadelerini yer verildi.

EGM, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM'nin konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Turistlere dahi pasaport sorgulaması yapan ekipler, varyantta yürüyen Ali Çiçek isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı. Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın?" sorusuna Çiçek, "Biliyorum ama gidecek yerim yok" diye cevap vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları (13)
HULİSİ: Sadece polise uslup dersi degil jandarmasina ve digerlerine de verilmesi gerek
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REF: Gidecek yerin yoksa kalacak yerine gitmi demiş okadar cezayı başka niye yazsın
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MECZUP: basına yansımasa kesinlikle eminim üzülmez ve özür dilemezlerdi ama polisler içinde inanılmaz derecede anlayışlı ve yardımsever görevlilerde var buna ben şahidim . polislik basit bir havalı bir görev değildir adaletin sokaklardaki temsilcisi , vicdanı, terazisidir bu kutsal görevi yapanların bunun bilincinde olmaları , yalan söyleyenler yüzünden gerçekten mağdur olanlara aynı gözle bakmamaları yardımcı olmaları gerekir
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