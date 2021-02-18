Eğlence merkezindeki 28 kişiye, 176 bin 400 TL para cezası
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Eğlence merkezindeki 28 kişiye, 176 bin 400 TL para cezası

18.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:35
Eğlence merkezindeki 28 kişiye, 176 bin 400 TL para cezası

KONYA'da mühürlenmesine rağmen faaliyette olduğu belirlenen eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafeyi' ihlalden 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı.

KONYA'da mühürlenmesine rağmen faaliyette olduğu belirlenen eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafeyi' ihlalden 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında 'Mührü bozmak' ve 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde daha önce mühürlenen bir eğlence merkezinin faaliyete devam ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine polis, belirlenen adresteki eğlence merkezine operasyon düzenledi. İş yerinde aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişiye 'Sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmekten toplam 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında ise 'Mührü bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi. 


Eğlence merkezindeki 28 kişiye, 176 bin 400 TL para cezası
Eğlence merkezindeki 28 kişiye, 176 bin 400 TL para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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