Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu

Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu Tunceli'de görev yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik, eğitim için Tunceli'den İzmir'e giderken Gemerek ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.