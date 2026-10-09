Haberler

Zonguldak'ta Sosyal Hizmetler personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Sosyal Hizmetler personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde ilkyardım, meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri, bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı anlatıldı; eğitimlerin süreceği belirtildi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde; ilkyardım, meslek hastalıklarının nedenleri, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri, bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı ile bunların zararları hakkında bilgi verildi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya, iş ortamındaki risklere karşı farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi