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Yunusemre Kaymakamı Cantürk başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı

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Yunusemre Kaymakamı Cantürk başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk başkanlığında yapılan toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamları ve öğrencilerin bağımlılıktan korunması ele alındı. Toplantıya kurum amirleri, okul müdürleri ve paydaşlar katıldı; Cantürk koordinasyonun önemini vurguladı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk başkanlığında, "Bağımlılıkla Mücadele Bakanlıklar Arası Protokol ve Okul Güvenliği Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda ilçedeki okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve öğrencilerin bağımlılıktan korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Çağatay Uluçay İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya kurum amirleri, okul müdürleri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Toplantıda Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe tarafından ilçedeki okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması ve öğrencilerin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, okul güvenliği ve bağımlılıkla mücadelenin kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Cantürk, ilgili kurumların üzerine düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, kurumların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin güvenli ortamlarda sürdürülmesine yönelik destek ve hassasiyetlerinden dolayı Kaymakam Celalettin Cantürk'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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