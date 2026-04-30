Yozgat'ta aile içi iletişimin şifreleri masaya yatırıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lise öğrencileri Aile İçinde İletişim Stratejileri eğitimi aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi, Sorgun ilçesindeki Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nde seminer verdi. Seminerde Tanrıverdi, aile içi iletişimin temelleri ve kuşaklar arası bağın toplumsal gelecekteki kritik rolü üzerine açıklamalarda bulundu. Tanrıverdi, Türk toplumunun yüzyıllık aile planlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Aile kavramının önemine dikkat çeken Tanrıverdi, sağlıklı bir toplum yapısının ancak sağlam temeller üzerine kurulu ailelerle mümkün olabileceğini belirtti. Toplumda kuralsızlık ve manevi boşluk olarak tanımlanan anomi kavramına değinen Tanrıverdi, aile bağlarının zayıflamasının bireyleri bu boşluğa ittiği uyarısında bulundu.

Öğrencilere "Aile bağları neden önemlidir?" sorusunu yönelterek interaktif bir tartışma başlatan Tanrıverdi, çocukluk döneminde yaşanan güvensiz bağlanma sorununun, bireylerin gelecekte kuracakları evliliklerde ve eş seçimlerinde belirleyici bir risk faktörü oluşturduğunu ifade etti.

Kuşaklar arası farklılıklara değinen Öğretim Üyesi Tanrıverdi, X, Y ve Z kuşaklarının hayata bakış açılarını analiz etti. Toplumsal gelişimin sabır gerektirdiğini belirten Tanrıverdi, günübirlik çözümlere değil, Türk toplumunun geleceğini inşa edecek 100-200 yıllık makro aile planlarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesaplarının aile içi dinamikler üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Ayşe Betül Tanrıverdi, sanal dünyanın bireyleri yalnızlaştırdığını kaydetti. Çözüm olarak sevgi odaklı, açık iletişim ve karşılıklı saygıya dayalı bir model öneren Tanrıverdi, aile üyelerinin birbirini gerçekten dinlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere hediye kitap takdimiyle sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı