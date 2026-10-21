Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilay gönüllüleri Erfelek'te öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay gönüllüleri Erfelek'te öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenledi. Programda çocuklara sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara Yeşilay sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gönüllü gençlerin katılımıyla yürütülen etkinlikte, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının önemi vurgulandı.

Program, gönüllülerin öğrencilerle gerçekleştirdiği eğitici ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bülent Uygun Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul

Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti