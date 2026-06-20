Haberler

Dr. Cengiz Çelik, Ağrı'da okurlarıyla buluştu

Dr. Cengiz Çelik, Ağrı'da okurlarıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yazar Dr. Cengiz Çelik, 'Yöneticilikte Güç Zehirlenmesi' kitabıyla Ağrı'da imza günü düzenledi, kütüphaneye bağış yaptı ve okurlarıyla sohbet etti.

Yazar Dr. Cengiz Çelik, "Yöneticilikte Güç Zehirlenmesi: Kurumsal ve Toplumsal Yansımaları" adlı kitabıyla Ağrı'da okurlarıyla bir araya geldi. Çelik, gerçekleştirdiği ziyaretler ve imza programlarında yoğun ilgi gördü.

Yönetim anlayışı, liderlik, kurumsal yapı ve toplumsal etkileri ele aldığı kitabıyla Ağrı'da çeşitli programlara katılan Çelik, okurlarıyla buluşarak eserine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Ağrılı iş insanı ve Vuralsoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman tarafından kente kazandırılan kütüphaneyi ziyaret eden Çelik, kitabını kütüphane koleksiyonuna bağışladı. Ziyarette bilgiye erişimin artırılması, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kütüphanelerin toplumsal gelişimdeki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetim süreçlerinde gücün doğru kullanılmasının bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini ele alan "Yöneticilikte Güç Zehirlenmesi: Kurumsal ve Toplumsal Yansımaları" adlı eser, Ağrı'daki okurlar tarafından ilgiyle karşılandı. İmza günü etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan antrenör meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sınav başladı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu