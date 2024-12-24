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'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor

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Sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşinin yankıları sürerken üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı ortaya çıktı. Makam odasındaki görüntüler sonrası rektöre büyük tepki var.

"Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler infial yaratmış ve Üniversiteler perişan vaziyette" yorumları yapılmıştı. Olayın yankıları sürerken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı görüntüler ortaya çıktı.

"EĞİTİMDE GELİNEN SON NOKTA"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bilim adına büyük bir adım olmuş", "Sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak, okumaktan/bilimden daha öncelikli olmuş", "Lütfenkötü bir şaka olduğunu söyleyin", "Rezalet olduğunun farkında bile değiller", "Eğitimde gelinen son nokta" şeklinde yorumlar yapıldı.

'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Gök:

Sen yıllarca emek ver rektör ol. Bi şarkatanı makamında ağırla. Yakıştı mı rektör bey ?

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

liyakatsiz beyinsizler bir yerlere getirilirse bu tür bilimsel yada akademik programlar normaldir. Allahın malları yaa..

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