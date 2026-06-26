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Vali Aydoğdu'ndan öğrencilere karne ve yaz tatili mesajı

Vali Aydoğdu'ndan öğrencilere karne ve yaz tatili mesajı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek karne heyecanını paylaştı, insani değerler ve sağlıklı yaşam vurgusu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğrenci, öğretmen ve velilerin karne heyecanını paylaştı.

Aydoğdu, mesajında öğrencilere seslenerek, karne notlarının yanı sıra yıl boyunca gösterdikleri emek, sabır, kurdukları dostluklar ve kişisel gelişimlerinin de önemli olduğunu belirtti.

Eğitimi yalnızca okul binalarıyla sınırlı görmediklerini ifade eden Aydoğdu, yürütülen "Değer Erzincan Projesi" ile akademik başarının yanı sıra insani değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sağlıklı Yaşam Ligi ile de sporun ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Öğrencilerin yıl içerisinde okudukları eserlerin ve gerçekleştirdikleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayan Aydoğdu, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Velilere de seslenen Aydoğdu, çocukların en büyük destekçilerinin aileleri olduğunu belirterek, karne sonuçları ne olursa olsun öğrencilere sevgi ve anlayışla yaklaşılmasının önemine dikkati çekti.

Mesajının sonunda öğrencilere bol bol dinlenmeleri, kitap okumaları ve doğayla iç içe verimli bir yaz tatili geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Aydoğdu, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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