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Uşak'ta Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda okul güvenlik tedbirleri ele alındı

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Uşak'ta Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda okul güvenlik tedbirleri ele alındı
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Uşak'ta Vali Serdar Kartal başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönemi için okul ve çevresi güvenlik tedbirleri ele alındı. Kamera, trafik, okul servisi güvenliği ve psikososyal koruma çalışmaları değerlendirildi; Kartal çocuk güvenliğine dikkat çekti.

Vali Serdar Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal'ın başkanlığında Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıda; okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, kamera sistemleri, trafik düzenlemeleri, okul servislerinin güvenliği ve öğrenci ulaşımına ilişkin konular ele alındı. Toplantıda, psikososyal koruma ve önleme çalışmaları da değerlendirilerek kurumlar arasında yürütülen iş birliği ve koordinasyon üzerinde duruldu.

Vali Kartal, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak okul güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti. Muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini ifade eden Vali Kartal, ilgili tüm kurumların güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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