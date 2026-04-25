Üniversitelere küresel sıralama: THE Asya 2026 sonuçları açıklandı

Üniversitelere küresel sıralama: THE Asya 2026 sonuçları açıklandı
Yükseköğretim kurumlarını küresel ölçekte değerlendiren Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 bölgesel üniversite sıralaması sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim kurumlarını küresel ölçekte değerlendiren Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 bölgesel üniversite sıralaması sonuçları açıklandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi, dünya genelinde 501-600 bandında yer aldı.

Öğretim, araştırma, atıf etkisi, uluslararası görünüm ve sanayi gelirleri gibi çok boyutlu performans göstergelerine dayanan değerlendirmede dünya genelinde 501-600 bandında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye genelinde 30'uncu sıraya, vakıf üniversiteleri arasında ise 11'inci sıraya yükseldi.

Araştırma kalitesi ve uluslararası görünümde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5

Alan bazlı değerlendirmelerde İGÜ'nün araştırma ve uluslararasılaşma göstergelerinde öne çıktığı görüldü. Üniversite, araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm alanlarında vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı. Bu göstergeler; bilimsel yayınların etki düzeyi, atıf performansı, uluslararası akademik iş birlikleri ile yabancı öğrenci ve öğretim elemanı oranlarını kapsayan temel kriterler arasında yer alıyor.

"Ürettiğimiz bilginin uluslararası karşılığı güçleniyor"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, açıklanan sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Şahin, elde edilen göstergelerin üniversitenin akademik üretim kapasitesi ile uluslararası etkileşim gücünü yansıttığını belirterek, "THE sıralamaları, üniversitelerin yalnızca niceliksel değil, niteliksel akademik çıktılarının da değerlendirildiği kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm başlıklarında elde ettiğimiz sonuçlar, ürettiğimiz bilginin uluslararası akademik ağlarda daha görünür ve etkili hale geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte araştırma odaklı yaklaşımımızı güçlendirerek uluslararası iş birliklerimizi daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
