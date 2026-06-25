Trafik kazasında hayatını kaybeden Yağız Ali'nin adı okulunda yaşatılacak

Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yağız Ali Yıldırım'ın ailesi, çocuklarının adını yaşatmak için Divriği'de tarih ve coğrafya sınıfı kazandırdı.

Sivas'ta bir yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden lise öğrencisi Yağız Ali Yıldırım'ın (17) ailesi çocuklarının ismini yaşatmaya karar verdi. Çocuklarının ismi ile okuduğu okulda bir sınıf kazandırmayı amaçlayan Ercan ve Medine Yıldırım çifti, modern tarih ve coğrafya sınıfı kazandırdı. Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi'nde hazırlanan sınıfın açılışına Yıldırım ailesi, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi. Daha sonra sınıfı gezen davetliler, öğrencilerin kullanımına sunulan eğitim materyalleri ve sınıfın teknik donanımı hakkında bilgi aldı. Açılışın ardından okul bahçesinde aşure ve yemek ikramında bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı