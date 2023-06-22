Tomarza ilçesi Yavuzselim İlk ve Ortaokulu'nun desteğiyle Elbistan'da bilişim sınıfı kuruldu

Tomarza ilçesindeki Yavuzselim İlk ve Ortaokulu'nun desteğiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bilişim sınıfı kuruldu. Kaymakamlığın desteğiyle başlatılan kampanyada öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerin desteğiyle Elbistan'daki bir konteyner kentte 8 bilgisayar ve 2 yazıcı ile bilişim sınıfı oluşturuldu. Çulha İlkokul öğrencileri de depremzede çocuklara oyuncak gönderdi. Kaymakam Metin Eyyüpkoca, kampanyasına katılan öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.