Tokat'ta şiddetli yağış nedeniyle 10 okulda eğitime ara verildi

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem amacıyla merkezde bulunan bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Paşa İlkokulu, Gazi Paşa Anaokulu, İbn-i Kemal İlkokulu, Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu ve TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu'nda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı