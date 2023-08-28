TOGÜ, üniversiteye taşınacak öğrencilere ücretsiz ring servisi sağlıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için şehre gelen öğrencilere ücretsiz ring servisleriyle üniversiteye taşıma hizmeti sunmaya başladı. Ring servisi, yeni öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylaştırmak ve Tokat'ı ve TOGÜ'yü tanımalarını sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için şehre gelen öğrencileri, otogardan kaldırılan ücretsiz ring servislerle üniversiteye taşımaya başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tercihlerinin açıklanması sonrasında Tokat'ı tercih eden ve kayıt yaptırmak için şehre gelen öğrenciler için Tokat Otogarı'ndan Taşlıçiftlik Yerleşkesine ring servisi kaldırılmaya başlandı.

Ring servisi, Tokat'ı ve TOGÜ'yü yeni tanıyacak olan ve Üniversitenin Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ne kayıt için gelen yeni öğrencilerin zorluk çekmemeleri ve kayıt işlemlerini daha kolay yaptırmaları için hizmet veriyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Öncelikle yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Öğrencilerimiz şehir merkezimizden Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ne yüz yüze kayıt yaptırmak için geliyorlar. Bizler de öğrencilerimizin kolay bir şekilde yerleşkemize gelmeleri için Tokat Otogarı'ndan kampüsümüze ring servisi ile hizmet vermeyi düşündük. Otogarda açtığımız stantlar ve öğrencilerimizi karşılayan görevlilerimiz ile öğrencilerimizin gerek ulaşımda zorluk çekmemeleri, gerekse de işlemlerini daha kolay yapmaları için bu hizmetimizi hayata geçirdik. Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kayıtlar e-devlet üzerinden 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılırken, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.