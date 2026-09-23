Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, Karaman ve Argun'la eğitim, bilim ve kültür iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ Rektörü Yılmaz, Karaman ve Argun'la eğitim, bilim ve kültür iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına atanan Hüseyin Karaman ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Selim Argun'u ziyaret etti. Görüşmede eğitim, bilim ve kültür iş birliği ve Türk dünyasına yönelik ortak projeler ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ile eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun'u ziyaret etti. Rektör Yılmaz, Karaman'a yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti. Görüşmede, iki üniversite arasında eğitim, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırma alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Argun ile görüşmesinde ise Türk dili ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ziyaretlerde, Türk dünyasındaki yükseköğretim kurumları ve kültür kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yılmaz, Karaman ve Argun'a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum

Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu

Soruşturma büyüyor! Mal varlıklarına el konuldu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!