Terminal Kadıköy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkuyla Kutlanacak

Güncelleme:
Terminal Kadıköy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği etkinlik ile vatandaşı bir araya getiriyor. DJ performansları ve Ozbi konseri ile kutlanacak etkinlik saat 17.00'de başlayacak.

TERMİNAL Kadıköy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanından vatandaşı bir araya getirerek bir kutlamaya hazırlanıyor. Saat 17.00'de kapılarını açacak etkinlik, DJ performansları ve Ozbi konseriyle devam edecek.

Kadıköy'de yer alan Terminal Kadıköy, 29 Ekim kutlamalarıyla Cumhuriyet coşkusunu sokaklarına taşıyor. 29 Ekim'de Ozbi, Terminal Kadıköy'ün meydanını kırmızı-beyaz bir kutlama alanına dönüştürecek. Saat 17.00'de kapılarını açacak etkinlik, DJ performansları ve Ozbi konseriyle devam edecek.

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yeni Türkü konseriyle binlerce kişiyi aynı heyecanda buluşturan Terminal Kadıköy, bu kez Cumhuriyet Bayramı'nda da coşkunun adresi oluyor. Günün ritmi, 17.30'da başlayacak DJ performansıyla yükselecek; ardından 18.30'da sahneye çıkacak Ozbi, Cumhuriyet'in 102 yıllık hikayesini notalara taşıyacak.

Coşku 20.00'de ikinci DJ performansıyla devam edecek; Terminal Kadıköy'ün sokakları, müzikle birleşen Cumhuriyet neşesiyle geceye ışık saçacak.

Terminal Kadıköy Cumhuriyet Bayramı Programı;

29 Ekim Çarşamba:

17: 00 - Kapı Açılışı

17: 30 – 18: 25 DJ Performansı

18: 30 – 20: 00 Ozbi Konseri

20: 00 – 20: 45 DJ Performansı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
