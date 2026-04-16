Tercan Kaymakamı Duman'dan okullara ziyaret

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ve Kaymakam Adayı Nihal Özer, Çadırkaya Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İlkokulu ve Ortaokulu ile Çadırkaya İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Duman ve Özer, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okullardaki çalışmaların yerinde incelendiği ziyarette, öğrencilerle de sohbet edilerek talepleri dinlendi. - ERZİNCAN

